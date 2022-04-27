الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال صالون التنسيقية.. النائب عماد خليل: الرئيس السيسى يعلى قيم المواطنة

جلسة نقاشية لتنسقية
جلسة نقاشية لتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين يعيشون أفضل عصور المواطنة، والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، في كافة المجالات والقطاعات والمواقف خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».

وأكد النائب عماد خليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه أمر البلاد وهو يعلي قيم المواطنة، وما حدث للمصريين المسيحيين من رد حقوق لهم تأخرت كثيرًا خير دليل، ولدينا مثلًا قانون بناء الكنائس بإلإضافة إلى الممارسات الفعلية لتعيين أصحاب الكفاءة من المسيحيين، هذا أمر لم يكن يحدث قبل ذلك.

وتابع: "بيت العائلة كان له دور كبير خلال الفترة الماضية في ترسيخ مبادئ التآخي والمواطنة بين المسلمين والمسيحيين، وما زال أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على هذه المبادئ".

‎أدارت الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبوزيد منسق عام بيت العائلة المصرية ومن أعضاء التنسيقية النائبة مرثا محروس والنائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.

النائب عماد خليل مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عصور المواطنة المجالات والقطاعات

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