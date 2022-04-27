الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح أول ساحة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، يرافقه كل من الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو سعد مدير المشروع المصري الألماني لتطوير رياضة المعاقين ومنسق هيئة التبادل الثقافي الألماني (DAAD)  لدى معهد علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر هلا ڨيتنبرج اليوم الأربعاء، أول ساحة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة وبحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة و أمناء الجامعة المساعدين.

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وتقع الساحة بجوار مدخل القرية الأوليمبية وتشمل عدد من المعدات والآلات الرياضية بدعم من هيئة التبادل الثقافي الألماني (DAAD) وجامعة مارتن لوثر هلا ڨيتنبرج وكذلك قعدات من خشب الأشجار التي تم تصنيعها داخل ورش كلية الزراعة حيث قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على كافة مراحل إنشائها ومتابعة المكتب الهندسي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى مشاركة ورش كلية الزراعة، والإدارة الهندسية بالقرية الأولمبية، وإدارة المسطحات والحرم بالقرية الأولمبية، وجميع العاملين بالقرية الأولمبية في إنهاء الأعمال المتعلقة بتجهيز الساحة.

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جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء الساحة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إتاحة ممارسة الرياضة لجميع منسوبي الجامعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان ولتشجيعهم على ممارستها، وذلك بالتعاون مع هيئة التبادل الثقافي الألماني (DAAD) وجامعة مارتن لوثر هلا ڨيتنبرج من خلال المشروع المصري الألماني لتطوير رياضة المعاقين بجمهورية مصر العربية.

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وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى اهتمام الجامعة بكافة منسوبيها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تهيئة كافة مرافق الجامعة بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من الجامعة، كما توجه بالشكر لكل القائمين على إنشاء الساحة.

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ومن جانبه وجه الدكتور محمود المليجي الشكر والامتنان لكل من شارك في إقامة هذا الصرح العظيم في كافة مراحله حيث وجه الشكر لكل من الدكتور أوليفر شتول Prof.Dr. Oliver Stoll عميد معهد علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر ورئيس مشروع (DAAD) لتطوير رياضة المعاقين، والدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، والدكتور عمرو سعد مدير المشروع المصري الألماني لتطوير رياضة المعاقين ومنسق هيئة التبادل الثقافي الألماني (DAAD) لدى معهد علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر هلا ڨيتنبرج، والدكتور أحمد ثروت  مدير ورش كلية الزراعة، و هيثم البدويهي  مدير القرية الأوليمبية، والمهندسة إيمان فاروق رئيس المكتب الهندسي بقطاع خدمة المجتمع، وكافة العاملين بالقرية الأولمبية.

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أشرف عبد الباسط جامعة المنصورة المنصورة رئيس الجامعة خدمة المجتمع

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