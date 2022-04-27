عصام هلال يؤيد قرارات الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن إفطار الأسرة المصرية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد ترابط الأمة ويعزز مفهوم المواطنة.

وقال هلال، في بيان له، إن قرارات الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية جاءت في توقيتها وخاصة في ظل الأزمات العالمية، كما جاء حديثه كاشفا كعادته منذ توليه قيادة البلاد عن حجم التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص دائما على وضع الشعب المصري أمام الصورة الحقيقية للوقوف على الحقائق، وحجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بجميع طوائفه وانتماءاته بالتكاتف خلف الوطن والقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستمرار مسيرة البناء والتنمية الشاملة في كافة المجالات.

وتابع النائب عصام هلال، أن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين، وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تمثل حلولاً مهمة لمواجهة جميع التداعيات السلبية للأزمة العالمية.

ونوه إلى أن تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا فى مكافحة الغلاء، وانخفاض أسعار المحصولات الزراعية، وتحسن حياة الفلاح، وسيكون له آثاره الإيجابية على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من محصول القمح خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكمل الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس السيسى بإجراء حوار وطنى مع جميع القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى كأحد مخرجات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، يؤكد حرصه الشديد على مشاركة الجميع في هذه المرحلة ودعم وترسخ الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.