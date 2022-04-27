الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تشيد بـ«الاختيار 3»: الإبداع يلعب دورا هاما في تعزيز قيم الولاء والانتماء

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالدراما التلفزيونية الجادة التي ترصد حقبة زمنية هامة في تاريخ الوطن، وفي مقدمتها مسلسل “الاختيار 3” الذي يمثل توثيقا للأحداث التي شهدتها مصر خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، حتى إعلان الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن الإبداع يلعب دورا هاما في تعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء فى المجتمع، وأثنت على أداء الفنانة إسعاد يونس خلال مسلسل الاختيار 3، حيث جسدت شخصيتها في الحلقة 25 التي ظهرت بها في مواجهة مع وزير ثقافة الجماعة المحظورة.

وقالت "عبد الدايم" إن القديرة إسعاد يونس نجحت في إبراز مختلف الانفعالات التى تولدت نتيجة الخوف على الوطن والغضب من ممارسات الجماعة، مشيدة باتقانها فى امتلاك مفردات الشخصية، والتى ساهمت فى نقل مشاعر صدق الأداء للجمهور.

وقدمت الشكر والتحية لصناع العمل لما بذلوه من جهد حتى تخرج الحقائق بهذا الصورة الواضحة والكاشفة للجمهور.

الاختيار 3 

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل “الاختيار 3” اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
خالد الصاوي: خيرت الشاطر
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد الإعادة على قناة ON E
يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

وزيرة الثقافة الاختيار 3 الدكتورة ايناس عبد الدايم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدراما التلفزيونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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