الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

اون تايم سبورت
اون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره طلائع الجيش والتي يستضيف فيها الفريق الأحمر منافسه في ستاد الأهلى وي السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

ويرغب الفريق الأحمر في اقتناص الثلاث نقاط والفوز بمؤجلاته ليعيد سيطرته على قمة الدوري وإرضاء جمهوره والاقتراب من لقبه المعتاد الذي سلب منه الموسم الماضي بواسطة غريمه التقليدي نادي الزمالك.

بيان جديد من الأهلى بشأن الحكام الأجانب لمبارياته فى الدورى

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

 

وتنقل قناة أون تايم سبورت أحداث المباراة على القمر الصناعي النايل سات فهي المالك الحصري لبث الدوري المصري والبطولات المحلية ما يجعل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في بحث مستمر عن تردد القناة على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي "جوجل" قبل ساعات من إنطلاق مباراة اليوم واليكم تردد القناة.

 

تردد قناة أون تايم سبورت 

  • التردد: 10853.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.
  • التشفير: مفتوحة.
  • الدرجة 7.3 غرب.
  • الجودة: hd.

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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

تنطلق صافرة  الحكم الدولي محمود البنا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويعاونه في إدارة المباراة تحكيميا يوسف البساطي وأحمد توفيق، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم يبدي فيه رغبته بتعيين طواقم تحكيم أجنبية من الدوريات الأوروبية الكبرى الخمس للمبارياته المقبلة، وأرسلوا مع الطلب مبلغ مالي قيمته 80 ألف دولار، قيمة استقدام الحكام ، إلا أن مسئولي اتحاد الكرة ابلغوهم بصعوبة تنفيذ الأمر بسبب ضيق الوقت.

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