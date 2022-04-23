السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بيان جديد من الأهلى بشأن الحكام الأجانب لمبارياته فى الدورى

جريدة الدستور

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن الأهلي أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي). 

وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.

وأرفق النادي بالمخاطبة المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

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