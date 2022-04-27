تفاصيل وأسعار تذاكر مطرب الراب مروان بابلو بالإسكندرية

يستعد نجم الراب مروان بابلو لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 13 مايو المقبل، وذلك وسط جمهوره بالإسكندرية، والمقرر إقامته داخل نادي الاتحاد السكندري.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين، وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يشعل مروان بابلو أجواء عروس البحر بتوليفة منوعة من أشهر أغنياته مع العرض الحي الأول لألبومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

ويعتبر هذا الحفل الثاني لمروان بابلو بمحافظة الإسكندرية، حيث أحيا من قبل حفله الأول في شهر مارس الماضي.

أخر أعمال مروان بابلو الغنائية

وطرح مغنى الراب مروان بابلو مؤخرا أغنيته الجديدة "بربرى" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واستطاع الفيديو أن يحقق مشاهدات تخطت الـ 7 ملايين مشاهدة.

كلمات أغنية بربري

سايق الألماني لا أبالي

تكلكعو أسلكم بالألي

بتضطروني أديكم العالي

ياللي بتتـ بلدك دعيالي

عارف إنك صورم و اناني

نفسك تطلع تيجي في مكاني

بس أنا في الساحة همجي و بربري

متجيش عالسكة متجيش قدامي

متجوش عالسكة أنا هارشكو

كشاف علي عينو اتفو علي وشه

إحنا الدهب أشباهكم قِشرُه

إنت تفتح بؤك بس اما نسكت

جندي و ربك مخليني فارسهم

عيال مِعوِجة محبش مجالسهم

أنا راجل دغري عايز التمن أرقام

أنا في التوب قولي ليه أنافسهم

إحنا لو بالفزبة برضو هنسبق

نمشوها فرِدة علي المرور

و دا مش ديس لا العيال دي شِشنة

كلوز أپ سيجنال مبينضفوش

نفوسهم عِكرة كاتب ليستة

كل اليسرق هنسلخوه

كيشت بكارت الڤيزا

جبت عربية جديدة

و مش بابي الإداني الفلوس