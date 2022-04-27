الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوح».. فضل دعاء ليلة القدر 27 رمضان 2022

أدعية
أدعية

يجتهد المسلمون في العشر الأواخر من رمضان وخصوصا في صلوات التروايح والتجهد ببيوت الله والذكر، والصلاة على الرسول صلي الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، وكثرة الإلحاح في الدعاء حيث يحب الله سبحانه وتعالى العبد اللحوح في الدعاء، كثير الخشوع والتضرع لله عزوجل والبكاء، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات يقبل دعوة التائب.

أدعية ليلة القدر 2022 الواردة عن النبي مكتوبة

وتصادف ليلة 27 رمضان ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيهم بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر، وجاء في كتاب الله والقرآن الكريم أن فضل ليلة القدر كبير، وخير من ألف شهر لذا يجب ألا نضيع الفرصة ونجتنب تلك الغنيمة الكبيرة.

فضل دعاء ليلة القدر ٢٧ رمضان ٢٠٢٢

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "يارسول الله إذا صادفتني ليلة القدر، ماذا أقول؟ وقال صلى الله عليه وسلم قولي: اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عني".

وليلة القدر تعني تغيير الأقدار المكتوبة، لذا يجب أن نكثر من الدعاء بها.

١- يرجع فضل ليلة القدر كبير، حيث يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي.

٢- يغير الله سبحانه وتعالى أحوال عباده الداعين الساجدين الطاهرين لأحسن حال.

٣- لا يرد الله سبحانه وتعالى دعوة مظلوم أو مكروب أو من كان له رجاء أو مطلب.

٤- يدخل الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين جنات النعيم من أوسع أبوابها.

٥- يشفي المريض ويرد دعوه المحتاج ويحقق الأحلام والأماني.

فضل دعاء ليلة القدر ٢٠٢٢

٦- هي ليلة بألف شهر وخير من ألف شهر حيت يتنزل الملائكة والروح فيهم.

٧- يتنزل سيدنا جبريل علي العباد الصائمين الداعين الطالبين العفو والمغفرة من الله عزوجل، وهو خير من كان ينزل علي النبيين.

٨- الالتزام بالدعاء حتى طلوع الفجر، حيث يتنزل الملائكة ويسمعون دعاء المسلمون.

٩- الإكثار من الصلاة علي الرسول صلي الله عليه وسلم خير مؤنس وتقبل الدعوات، والوصول الرغبات.

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١٠- كل عمل في ليلة القدر له ثواب عظيم ومضاعف عند الله عزوجل لذا يجب التصدق علي الفقراء، وإخراج الزكاه في تلك الأيام المباركه حتي ينال العبد ضعف وأجر الثواب العظيم.

فريضة الصلاة الصلاة الدعاء دعوه التائب رمضان ليلة القدر ليلة القدر تنزل الملائكة مطلع الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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