بوتين: لن نسمح بدخول طرف ثالث فى حرب أوكرانيا.. وردنا سيكون سريعًا

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالرد على أكثر التهديدات والتحديات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الغرب حول أوكرانيا بالنسبة لروسيا من دولة جارة إلى عدو.

وقال الرئيس الروسي، في كلمةٍ له مساء اليوم، إن هناك دولا تعتقد أن موسكو تشكل خطرًا عليها ولا داعٍ لوجودها، وذلك بحسب قناة "روسيا اليوم".

وحذر فلاديمير بوتين، من أنه لن نسمح بتدخل طرف ثالث في الصراع مع أوكرانيا، مؤكدًا أن ردهم سيكون سريعًا، موضحًا أن قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا.

وأضاف: "لو حاول طرف ثالث التدخل في الأحداث الأوكرانية عليه أن يعرف أن ضرباتنا ستكون صاعقة وسريعة"، معتبرًا أن عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا كانت صحيحة وفي حينها.

وحذر الرئيس الروسي، من أن النظام البنكي والتجارة والاقتصاد ككل صمد وفوت على الغرب ما كان يعتقده ضربة لروسيا، متهمًا الغرب بشن حرب اقتصادية ضد روسيا بذرائع مختلفة ولكنه فشل واستطاعت موسكو الرد على محاولة عزلها.