بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 44 في انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 44 آخرون اليوم الأربعاء في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة للتحقيقات.

كان تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب رحلات تابع لشركة تدعي المتحدة رقم (9641) على الطريق الدولي "طور سيناء - شرم الشيخ"، وتحديدًا على بعد 70 كيلو متر من مدينة طور سيناء بالقرب مدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم التعرف عليهما، وإصابة 44 آخرين.

كما تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف، وفريق من قوات الدفاع المدني والحريق لموقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



وحصلت "الدستور" على عدد من أسماء المصابين والضحايا وهي على النحو التالي:

إبرام سامي تركي 30 سنة من محافظة المنيا «متوفي».

أيمن بقطر عبده بقطر 39 سنة من المنيا «متوفي».

إدوارد مكرم تقي 49 سنة اشتباه كسور بالقدمين، من المنيا.

محمد سعيد محمد حسانين 44 سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، من المنيا.

مؤمن عبد الله علي 39 سنة اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري، من المنيا.

سعيد سالم سعد 45 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، من المنيا.

كمال أحمد محمود 42 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، المنيا.

مصطفى مجاهد توفيق 37 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، المنيا.

مؤمن فاروق عبد الرشيد 46 سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري، المنيا.

ميلاد إسحاق توفيق 44 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، المنيا.

بشري يوسف شاروبيم 49 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، المنيا.

وليد سعيد عبد الغني 35 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات، المنيا.