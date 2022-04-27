الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الكندية

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا.

وتناول الجانبان سبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أشارا إلى التحسن المستمر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

وأعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الاتصال إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا شكري وجولي على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وزير الخارجية مصر كندا المتحدث الرسمي سامح شكري ميلاني جولي

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