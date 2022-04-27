رفع درجة الاستعدادية للقصوى قبل عيد الفطر بالقاهرة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة رفع درجة الاستعدادات للقصوى بأحياء المنطقة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر الخدمات مع المتابعة المستمرة لمنع وقوع أية مخالفات أو تعديات خلال فترة الإجازات، وفقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع حسني حماد بمنطقة ركن الياسمين بحلوان، وتم مصادرة معدات البناء المستخدمة وإيداعها بمخزن المضبوطات والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية على مدار اليوم وخلال فترة الإجازات والأعياد.

كما شنت الأجهزة التنفيذية حملات إشغالات ونظافة لفرض حالة الانضباط والتصدي للمخالفات والباعة الجائلين والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية إلى جانب حملات النظافة بطريق الاوتوستراد بحلوان.



وشنت الأجهزة التنفيذية بحى المعادي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات حملات لرفع وإزالة حواجز حديدية بشارع ١٠٥ التى تعوق سير المارة والسيارات إلى جانب القيام بحملات وأعمال النظافة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بشارع ٥ وبمحيط مسجد الفاروق ومحيط مخر السيل من شارع ٩ حتى شارع ٢٥٠.

وتابعت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة متابعة سير العمل بمنظومة النظافة بنطاق حى البساتين ورفع مخلفات والقيام بحملات نظافة وتجريد ورفع رتش بطريق الاوتوتستراد.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بتكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية، وبمدخل شق الثعبان ورفع إشغالات بمختلف الشوارع منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وحفاظاً على المظهر الحضاري ومراجعة وصيانة الأعمدة والكشافات والولاعات بشارع جمال عبد الناصر من شارع محمد عبد السلام إلى نفق كوتسيكا، كما نفذت إدارة الإعلانات حملة لإزالة الإعلانات المتهالكة والمخالفة وغير المرخصة بشارع كورنيش النيل.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بتكثيف أعمال النظافة اليومية بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهره تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات بشارع كورنيش النيل وشارع الفيوم وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع المحجر وسلم الرشاد وشارع ٩حدائق المعادي أمام محطة المترو، إلى جانب إزالة سقف خرسانة مخالف ومقام دون ترخيص بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار الكائن بشارع سيد جمال من شارع إبراهيم عواد، كما تم إيقاف أعمال بشارع محمد بدر تقاطع شارع الحرية والتحفظ على الأدوات المستخدمة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.