رئيس حزب الغد: دعوة الرئيس القوى السياسية للحوار دون تمييز أحيت الحياة السياسية

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأنه تلقى بكل ترحاب وتفاؤل دعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة كافة القوى السياسية للحوار الوطني دون تمييز لأنها أحيت الحياة السياسية والحزبية في مصر بعد مرحلة ركود شهدتها الأحزاب خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة

وأكد موسى مصطفى في بيان له أن الرئيس السيسي يريد إشراك كافة القوى والفئات والأطياف المجتمعية والسياسية في بناء الجمهورية الجديدة وهو أمر يحبط مؤامرات ومخططات قوى الشر التي كانت تسعى لإحداث فوضى مجتمعية جديدة

وأكد موسى مصطفى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وممتازة نحو الجمهورية الجديدة بفكر رؤى وسياسات وأفكار واستراتيجيات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت كما يلي:

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر.

تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة.

تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع حتى نهاية الشهر الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي

الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا.

تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.

تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

التأكيد على أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.