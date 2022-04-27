الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين و44 مصابا في حادث «أتوبيس سيناء»

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 44 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب رحلات رقم 9641 على الطريق الدولي الجديد قبل مدينة شرم الشيخ بـ 25 كيلو مترًا.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 44 آخرين، وجرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف، وفريق من قوات الدفاع المدني والحريق لموقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وتحرر محضر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

44 شخص ا شخصان انقلاب أتوبيس رحلات الطريق الدولي الجديد محافظة جنوب سيناء

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