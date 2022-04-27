الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نور اللبنانية في خطر بسبب خالد النبوي ضمن حلقات «راجعين يا هوى»

مسلسل راجعين يا هوى
مسلسل راجعين يا هوى

بعد عودة حياتها إلى سابق عهدها واهتمامها بعملها كطبيبة نفسية، لم يكن من نور اللبنانية سوى أن تهتم بعائلة "أبو الهنا" بعد تأكدها من أنهم جميعًا في حاجة للعلاج النفسي، ولكن يبدو أن الخطر بدأ يداهم حياتها بسبب مشاكل بليغ أبو الهنا (خالد النبوي)، وذلك ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي "راجعين يا هوى" الذي يُعرض حاليًا على قنوات: (cbc وcbc drama وdmc وdmc drama)، بالتوازي مع منصة Watch It.

ويبدو أن التهديدات التي حاول بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) الهروب منها في أوروبا والتي لاحقته بعد عودته إلى مصر، بدأت الآن تطال المحيطين به والمقربين إليه، وفي مقدمتهم نور اللبنانية (ماجي) التي بدأت تواجه نفسها بحقيقة حبها لـ"بليغ".

وفوجئت (ماجي) بزيارة غير متوقعة من ناتالي (هلا السعيد) التي تعمل لصالح أبو عدنان (منذر رياحنة) وكانت الزيارة تحمل في طياتها تهديدات وتحذيرات إلى "بليغ أبو الهنا"، فهل تتحول هذه التهديدات لحقيقة تطال الدكتورة ماجي نفسها؟ وماذا سيكون رد فعل بليغ بعد معرفته بقرب انتهاء المدة المحددة له سلفا لدفع المبلغ المالي الكبير الذي يدين به لأبو عدنان؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل في الحلقات المقبلة.

والمسلسل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "أروما ستوديوز"، ويشارك في بطولته أيضًا أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وهنا شيحة.

نور اللبنانية راجعين يا هوى مسلسل راجعين يا هوى خالد النبوي راجعين يا هوى مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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