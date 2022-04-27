الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناع الخير» تشيد بدعم الرئيس للتحالف الوطني للعمل الأهلي

مصطفي زمزم رئيس مجلس
مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية

أشاد مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حول دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي وضم المجتمع المدنى للجنة العفو الرئاسى والتكليف باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، أثناء كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن توجيهات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية جاءت ملبية لطموحات العاملين وكل المهتمين بقطاع العمل الأهلي المصري في قيامهم بدور أكبر في قضايا هامة مثل لجنة العفو الرئاسي.

وأوضح زمزم أن صناع الخير ترى أن توجيهات الرئيس تأتى في إطار دعم سيادته المطلق للعمل الأهلى المصري الجاد ومواكبة لتخصيص سيادته عام 2022 عام المجتمع المدني ومكملة لمسيرة العمل الأهلي التي حققت بفضل دعم الرئيس قفزات كبيرة في دعم خطط الدولة التنموية والقيام بالدور المنوط به في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية تتسم باستهداف تنمية مستدامة حقيقية لقطاعات غير القادرين في الشعب المصري.

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وأشار مصطفى زمزم إلى أن صناع الخير في رسم خطط عملها للفترة القادمة سوف تضع نصب أعينها ما وجه به الرئيس من ضرورة استكمال خطط الرعاية الاجتماعية في إطار عضوية المؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، وأن المؤسسة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للشرائح المستهدفة سواء بتوزيع المواد الغذائية الضرورية أو تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر أو استكمال منظومة عمل المؤسسة في مجال أحياء الحرف التراثية واليدوية ودعم تسويق ما يتم إنتاجه محلياً وعالمياً دعما لشعار صنع في مصر والعودة بالقرية المصرية لقرية المنتج الواحد.

وكان أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع المدنى غير القادرين مؤسسة صناع الخير المواد الغذائية العفو الرئاسي مشروعات تنموية

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