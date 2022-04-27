الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن محامى دهسته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الزراعي

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة محامي توفى في دهس سيارة ملاكى له أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، أمام مول العابد.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مول العابد دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع محامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص أنه أثناء عبور "ع . أ"، محام حر،  ومقيم منشية النور دائرة قسم أول بنها، لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مول العابد بنطاق مركز شرطة طوخ، اصطدمت به السيارة الملاكى رقم "4596 ص ب س"، قيادة "أ.  ص"، مهندس ميكانيكى بشركة مقاولات، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ على السيارة وضبط قائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

محامي القاهرة الإسكندرية الزراعي مركز شرطة طوخ القليوبية النيابة التحقيق

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