الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب التجمع عن دعوة الرئيس للحوار الوطني: بشرى للجمهورية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب حزب التجمع بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أطلقها خلال إفطار الأسرة المصرية، معتبرا أن إطلاق الرئيس السيسى دعوة لحوار وطني بمثابة بشرى للجمهورية الجديدة.

 وقال حزب التجمع في بيان اليوم الأربعاء: "تلقى حزب التجمع بتقدير بالغ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية، والتي جاءت  تعبيرا عن ضرورة وطنية".

وأشار التجمع إلى أن قرارات الرئيس السيسى تتطلب إعادة التنسيق والتوافق بين شركاء حلف 30 يونيو، موضحا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق حوار وطني تأتي وسط جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، وتحتاج إلى توافق كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية على ما طرحه الرئيس من محاور تشكل فى مجملها، برنامج عمل وطنى للسنوات الأربع القادمة وسط عالم متغير يشهد إعادة تشكيل موازين القوى الدولية والإقليمية". 

وأكد حزب التجمع على ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار المرتقب على الارتقاء به بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية المصرية، ومسار واضح ومبشر لبناء الجمهورية الجديدة والتي تحقق طموحات الشعب المصري في تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

حزب التجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية حوار وطني القوى السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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