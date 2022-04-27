الرئيس السيسي يدعو إلى مواصلة جهود نشر صحيح الدين والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الخطاب الديني الواعي المستنير يُعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء خلال احتفال وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ودعا الرئيس السيسي إلى مواصلة الجهود الجادة والمساعي المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون، والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله- عز وجل- في تسيير هذا الكون الفسيح، بما يسهم في عمارة الأرض.

كما دعا الرئيس الجميع إلى مواصلة العمل بقوة معًا لبناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني، مشددًا على ضرورة أن نستلهم من هذا الشهر الكريم، وهذه الليلة المباركة، روح الإخلاص وحسن المراقبة لله- عز وجل- في جميع أعمالنا، وحركاتنا، وسكناتنا.