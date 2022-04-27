الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات والمراكز الصحية

الصحة
الصحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور السريعة، خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الوزير أمس الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات الوزارة، بحضور القيادات والمساعدين بالوزارة، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس».

وتابع الوزير خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات والمراكز الصحية ونقاط الإسعاف المدرجة في خطة عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على أي معوقات أو عقبات وتذليلها، لضمان استمرار العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المناطق التي تستهدفها المبادرة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من 50 مليون مواطن، ويجري العمل على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 20 محافظة و52 مركزا بالقرى الأكثر احتياجًا، بينما تضم المرحلة الثانية 20 محافظة و53 مركزا بالقرى متوسطة الاحتياج، مشيراً إلى أنه من المخطط أن تقدم المبادرة خدمات المبادرة للمواطنين من خلال 1342 وحدة ومركز صحي بالريف والحضر، و24 مستشفى ما بين إنشاء جديد، وتطوير شامل، ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 1000 سيارة إسعاف و1000 قافلة طبية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير تابع خطة الصيانة الخاصة بالمنشآت الطبية المدرجة ضمن المبادرة، لضمان استدامة كفاءة تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية بتلك المنشآت، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الخارجي لتلك المنشآت لحين إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى متابعة خطة تدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات لرفع كفائتهم، وتوزيعهم على المراكز والوحدات الصحية المدرجة ضمن المبادرة بما يضمن عدم التكدس في مناطق محددة، لضمان استدامة التشغيل الأمثل، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات العمل بالمبادرة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالمجهودات المستمرة التي يبذلها القائمين على العمل بالمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى كافة المنشآت الصحية في جميع المحافظات، من خلال التطوير أو الإنشاءات الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الجهد ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع الاستراتيجية المستقبلية الموحدة  لخدمات الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية والتي تستهدف استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء الخريطة الصحية المتوقعة طبقاً للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابع أن الوزير اطلع على تقارير الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات، فضلاً عن انخفاض نسب الترددات والحجز بالمستشفيات، كما تابع معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكافة جرعاته (أولى، ثانية، تنشيطية)، مناشداً المواطنين بالحرص على تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات، للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس.

وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات وزير الصحة اليوم

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