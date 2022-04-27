وكيل تعليم مطروح: إطلاق رسائل توعية بأهمية التعليم في حياة الشعوب

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم إن تعليم مطروح بصدد إطلاق حزمة من رسائل التوعية بأهمية التعليم في حياة الشعوب ودوره الإيجابي الكبير في تحقيق التقدم والرقي لوطننا الغالي مصر.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الرسائل سيتم بثها بالفيديو عبر صفحة مديرية التربية والتعليم لبيان أهمية التعليم في حياة الفرد والمجتمع في إطار الدور المنوط لتعليم مطروح لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي.

وأشار إلى أن التعليم يعد مقياس حقيقي وعادل لنهضة الشعوب مضيفا أن الرسائل تلقي الضوء أيضا على الآثار السلبية وغيرها من الظواهر السلبية وآثارها على المجتمعات التي لا تهتم بالتعليم.

وتابع وكيل تعليم مطروح أن إطلاق تلك الرسائل التبصيرية تأتي لمواكبة منظومة تحديث وتطوير التعليم المصري 2.0 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وكان ناقش عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في ٢٤ أبريل ٢٠٢٢، الإجراءات التنفيذية المتعلقة بدخول خدمة الرسائل النصية المجانية عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية حيز التنفيذ لإعلام العاملين بالتربية والتعليم بمواعيد صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك بالتنسيق بين تعليم مطروح والمؤسسة المصرفية والمديرية المالية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه تم مناقشة إجراءات التعاون المستقبلية والخطوات التنفيذية الخاصة بتطبيق المنظومة الموحدة لمرتبات العاملين ومدى استعداد المديرية لتطبيق المنظومة.