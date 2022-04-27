برومو «العنكبوت» يقترب من نصف مليون مشاهدة خلال ساعات

حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" للفنان أحمد السقا، نسبة مشاهدة مرتفعة اقتربت من نصف مليون مشاهدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقررت الشركة المنتجة للفيلم، طرح العمل بعد سلسلة من التأجيلات ليشارك ضمن سباق موسم عيد الفطر السينمائي والذي ينطلق بعد أيام.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "العنكبوت"، البرومو التشويقي الأول للعمل المنتظر عرضه خلال موسم أعياد الفطر المقبل، واحتوى البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والحركة والتي تظهر طبيعة العمل المليء بالمشاهد المعتمدة على الجرافيك واعتمد البرومو على كاميرا "الدرون".

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا، صراعًا مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه الذي يجسِّد دوره الفنان ظافر العابدين، غير المشروعة ويتمرد صنَّاع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا، يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته.

ويشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.