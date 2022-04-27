الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بشونة قش في الشرقية

حريق بشونة قش
حريق بشونة قش

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في شونة بالات قش بالقرب من منطقة الزنانيري مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنطقة الزنانيري دائرة مركز أولاد صقر، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بمركز شرطة أولاد صقر إلى موقع البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وتم الدفع بسيارتي إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات.

وتبيَّن من الفحص نشوب حريق بشونة بالات قش أرز على مساحة عشرة قراريط بقرية زنانيري، ويحاوط الشونة مساحات منزرعة بالقمح، وتمكن رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي، من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتداها لمحصول القمح بالأرض الزراعية بجوار الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

قوات الحماية المدنية حريق اندلع بالات قش مركز أولاد صقر محافظة الشرقية امن الشرقية

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