الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يشهد تفويض «العربية للمشروعات» لبيع وحدات الرحاب ومدينتى

وزير الإسكان
وزير الإسكان

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد اتفاق بشأن تفويض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى الرحاب ومدينتى بمدينة القاهرة الجديدة، وقام بالتوقيع كل من، المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاتفاق مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ينص على قيام الشركة ببيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمُسلَّمَةِ لها حتى نهاية عام 2021، والتى هى عبارة عن حصتها العينية فى مشروعى الرحاب ومدينتى، طبقا لاتفاق الشراكة بين الهيئة والشركة، ويتم البيع وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يجسد التعاون المثمر بين الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، من أجل تكريس الجهود والطاقات لتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، والتى تلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، وتناسب إمكانياتهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية توفر أنماط الإسكان المختلفة، والتى تلائم مختلف شرائح المجتمع، حيث تعمل الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، على توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن سياسات وزارة الإسكان تعمل على تحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى.

الاسكان عاصم الجزار وحدات سكنية اتفاق مشروعات

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