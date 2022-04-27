الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حازم عمر: قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية قوة دفع نحو تماسك الشعب

النائب المهندس حازم
النائب المهندس حازم عمر

أكد النائب المهندس حازم عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ورئيس الحزب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قوة دفع نحو تماسك الشعب المصري أمام العابثين بأمن واستقرار البلاد.

وقال النائب حازم عمر -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن قرارات الرئيس السيسي تمثل خط دفاع أمام كل محاولات قوى الشر العابثة والمحرضة ضد أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن الجميع مع الرئيس السيسي لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.

وثمن القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وعلى رأسها تعزيز آفاق الحوار السياسي الوطني مع القوى الحزبية والسياسية، وكذلك تعزيز التعاون الحكومي مع منظمات المجتمع المدني على صعيد البرامج التنموية والتكافلية والتي تمثل دفعة قوية للأمام.

ونوه إلى أن هذه القرارات سوف تغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري وبث روح الإحباط في شباب الأمة والذين يستغلون التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة أزمة دولية تواجه آثارها سائر دول العالم اجمع ذريعة لبث سمومهم في محاولات بائسة للتلاعب بعقول البسطاء وبث روح الإحباط وتضليل وعي النشء الصغير لخدمة أغراضهم السياسية الهدامة.

وشدد عمر على أن تلك القرارات قد لاقت على الفور دعما واسعا من مختلف القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، ويلمس الحزب دعما مماثلا لها من الأحزاب السياسية الأخرى بمختلف توجهاتها وبرامجها، مؤكدا أن تلك القرارات كفيلة لإعطاء دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية المصرية وتعزز قوتها وصلابتها.

النائب المهندس حازم عمر أخلص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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