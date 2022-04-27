الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تدين إبحار سفينة حربية أمريكية بمضيق تايوان مؤخرا

سفينة حربية
سفينة حربية

وجه الجيش الصيني يوم الأربعاء إدانة للولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية أخرى عبر مضيق تايوان ذي الحساسية، قائلا إن مثل هذه العمليات "تتعمد" الإضرار بالسلام والاستقرار.
 

وقالت البحرية الأمريكية إن مدمرة الصواريخ الموجهة سامسون قامت "بعبور عادي عبر مضيق تايوان" يوم الثلاثاء بما لا يتعارض مع
القانون الدولي.
 

تجري الولايات المتحدة مثل عمليات الإبحار تلك مرة على الأقل كل شهر.
 

 و علي صعيد آخر ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 14298 إصابة مؤكدة جديدة  كورونا يوم الثلاثاء، منها 1824 إصابة بأعراض و12474 بدون أعراض.
 

ويأتي هذا مقارنة مع 17812 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 1923 إصابة بأعراض و15889 بدون أعراض.
 

وسجلت الصين 48 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4876.
 

وسجل البر الرئيسي في الصين 207081 إصابة مؤكدة حتى يوم الثلاثاء.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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