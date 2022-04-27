كريم السقا: قرارات السيسى فى إفطار الأسرة المصرية خطة شاملة لمرحلة جديدة

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس جمع كل الأطراف حول مائدة واحدة ليؤكد بكل صدق استمرارية السعي بإخلاص نحو بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة للشعب المصري.

وأكد السقا، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن قرارات السيسي تأتي بمثابة خطة شاملة لمرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.

وأشاد السقا، بقرارات الرئيس بإعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار السياسي والذي ظهرت جديته في مشهد يجمع المعارضة المصرية على نفس المائدة خلال إفطار الأسرة المصرية ويؤكد على إيمان القيادة السياسية بالحقوق والحريات والتنمية السياسية المستدامة ويتطلب مشاركة جادة وفعالة من جميع الأطراف.

وعن القرارات الاقتصادية، قال كريم السقا إنها تعكس فهم شديد لواقع الاقتصاد الدولي وتراجع سلاسل الإمداد وطرق التغلب عليها عن طريق دعم توطين الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وينشر "الدستور" أبرز 13 تصريحًا للرئيس خلال الحفل السنوي.

• تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

• عبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

• كلّف الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

• إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

• إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

• المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

• استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

• المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

• ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

• المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

• دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة».

• على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

• عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.