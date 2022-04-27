محافظ الإسكندرية يكرم حفطة القرآن الكريم (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، وذلك بدار الأوبرا بمسرح سيد درويش.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات، وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وممثلي بيت العائلة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وفي كلمته؛ توجه المحافظ بالشكر والتقدير إلى جميع الحضور لتشريفهم احتفالية المحافظة بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن المحافظة تحرص على إقامة الاحتفالات لهذه الليلة العظيمة؛ نظرًا لما تمثلها من أهمية كبيرة في قلوب ونفوس الجميع.

وقدم المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط والمسلمين بمناسبة أعياد القيامة المجيد، وقرب حلول عيد الفطر المبارك. داعياً المولي _عز وجل_ أن يعيد تلك الأعياد علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

وكان قد أكد الشريف، خلال برقية تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات «عيد القيامة المجيد» على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

هذا وشارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والمنشد الديني إيهاب يونس، والفنانة شيماء المغربي، والنجم الكبير الشاعر هشام الجخ.