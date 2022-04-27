بلينكن: ملتزمون بتقديم كل مساندة لأوكرانيا للتصدى للقوات الروسية

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بتزويد أوكرانيا بكافة الإمدادات العسكرية لإخراج القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن هذا جاء في سياق كلمة ألقاها بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالكونجرس ، عقب عودته من رحلة قام بها ووزير الدفاع لويد أوستن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار مسئوليه العسكريين.

وقال بلينكن إن هذه الاجتماعات تركت لديه انطباعا بأن هدف الرئيس زيلينسكي هو إخراج القوات الروسية من الأراضي التي تحاول احتلالها في شرق أوكرانيا.

وأكد أن إدارة الرئيس بايدن تقدم كل مساندة للأوكرانيين ليتصدوا بالسبل العسكرية أو الدبلوماسية إذا اختاروا ذلك.

وفي وقت سابق، هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، قائلا إن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.

وكتب بلينكن على "تويتر": "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.