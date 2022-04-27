الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة القناة وسيناء الثقافية تختتم احتفالاتها بأعياد التحرير على أرض الأنبياء

احتفالات بأعياد تحرير
احتفالات بأعياد تحرير سيناء في العريش

اختتم إقليم القناة وسيناء الثقافي، احتفالات أعياد تحرير سيناء بقصر ثقافة العريش، حيث بدأت مراسم حفل الختام بافتتاح اللواء المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة يصاحبه الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معرض الفنون التشكيلية لفناني شمال سيناء مصطفى بكير، رجب عامر، خليل القراني، جمال فودة، هناء الفار، أحمد راضي ، ضحى عصام، خلود أحمد، ومعرض رسوم أطفال مرسم قصر ثقافة العريش، ومعرض منتجات ورش الحرف اليدوية للأطفال، ومعرض ذوي الهمم للأشغال اليدوية، ونتاج ورشة الأوريجامي لذوي الاحتياجات للفنان هيثم محمد ومعرض منتجات ورش المرأة.

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عقب ذلك انتقل الحضور لمسرح قصر ثقافة العريش، حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم قدم الحفل الأديب الدكتور شعيب خلف، والذي رحب بالسادة الضيوف وعرض ما تم  بالاحتفالات خلال الأيام السابقة، ثم دعى اللواء  دكتور محمد عبد الفضيل شوشة لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، والذي رحب بالحضور وهنأ الجميع بمناسبة احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء، وثّمن دور الثقافة بالمحافظة، وقدم الشكر للكاتب محمد نبيل على ما يقدمه بشمال سيناء من خلال فرع الثقافة وعلى تواجده دائما للاحتفال بين أبناء سيناء، كما أثنى على التعاون المثمر بين الثقافة والمديريات المختلفة بالمحافظة، ومنها مديرية الشباب والرياضة التي تشارك بهذا الحفل متمنيًا خروج الاحتفالية بالشكل اللائق بهذه المناسبة.

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عقب ذلك بدأ احتفال إقليم القناة وسيناء الثقافي الفني والذي تضمن تبلوه غنائي استعراضي بمشاركة فرق العريش للفنون الشعبية، بورسعيد الاستعراضية أطفال والسويس للآلات الشعبية عبارة عن مزج لأغاني المقاومة الشعبية والتراث لمدن القناة وسيناء، من إخراج الفنان محمد عشري. 

وبعد انتهاء الاستعراض صعد الوزير المحافظ والكاتب محمد نبيل وضيوف الاحتفالية للمسرح لالتقاط صورة تذكارية مع الفرق.

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ثم قدمت فرقة العريش للموسيقى العربية عرضا فنيا لمجموعة من الأغاني الوطنية بقيادة خالد الشعراوي.

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عقب ذلك قدمت مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف الأستاذ كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، برنامجا تضمن موهبة إلقاء الشعر مع الطفلة رهف عبد العال، ثم عرضا لكورال أطفال الشباب والرياضة تدريب الفنان أحمد صبري الذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية منها مصر يا أم الدنيا يا بلدي، فات الكتير يا بلدنا، ميدلي وطني، مصر اليوم في عيد، أنا بحبك يا بلادي. 

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عقب ذلك تم تقديم أوبريت استعراضي لبراعم الشباب والرياضة بعنوان (فجر التنمية) تأليف الشاعر عبدالكريم الشعراوي وألحان الفنان عبدالرحمن البيك وتصميم مصطفى أيمن وإخراج أيمن سليم.

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عقب ذلك قام اللواء المحافظ والكاتب محمد نبيل بتكريم الإعلاميين والأدباء والعاملين بفرع ثقافة شمال سيناء وفريق عمل الإقليم المشرف على تنفيذ الاحتفالات، كما قام الكاتب الصحفي محمد نبيل بتقديم درع الإقليم للواء الوزير المحافظ.

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مصر تعاون اطفال المقاومة سيناء العريش ثقافة

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