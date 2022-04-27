«العائدون» الحلقة 25.. قتل داعش شاب دعى للرجوع عن داعش

كشفت الحلقة 25 من مسلسل «العائدون»، عن لقطة ربما عاشها ويعيشها كثيرون داخل تنظيم داعش، وهي لحظة إدراك حقيقة هذا التنظيم القاتل الذي يمحي الإنسانية ويتخذ العنف والإرهاب والقتل منهجًا اعتياديًا يطبقه على كل من يخالفه في الرأي بالمخالفة الصارخة للدين الذي يدعي انتماؤه له.

وكان المشهد لشاب داخل التنظيم أدرك حقيقته فوقف بين الجهادين المغيبين قائلًا "ارجعوا لمحبتكم ارجعوا لنور قلوبكم" واتركوا للتنظيم الذي يستغلكم واهمًا إياكم بدخول الجنة"، فتثير هذه الأقوال غضب للتنظيم ليقتلوه برضصاصة واحدة في رأسه.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة عقد نبيل الناجي، الشخصية الذي يجسدها محمود عبد المغني، اجتماعًا عاجلًا مع أمير كرارة «عمر» والفنانة أمينة خليل «نادين»، فور وقوع حادث تفجير معهد الأورام، ووقوع عشرات الضحايا والمصابين، ومحاولة الوصول إلى الجناة الحقيقيين المُرتكبة للحادث، في بداية مسلسل العائدون الحلقة 25، إذ رأى الجهاز الأمني أن تنظيم داعش وراء هذا التفجير.

وبالحلقات السابقة أيضًا تضمنت توصل محمود عبد المغنى "نبيل" إلى معلومة خطيرة تفيد بأن دولة أوروبية باتت على وشك إرسال جنود نظاميين قوامهم 25 ألف إلى ليبيا، الأمر الذى يهدد أمن مصر القومى؛ لأن ذلك يمس بحدودها.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.