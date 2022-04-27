الجيش الجزائرى: إرهابى ناشط بمنطقة الساحل يسلم نفسه للسلطات العسكرية

أعلن الجيش الجزائري قيام أحد الإرهابيين الناشطين بمنطقة الساحل الأفريقي بتسليم نفسه للسلطات العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود قوات الجيش، سلم الإرهابي "بيرحمان إبراهيم"، والملقب بـ"الوندري إبراهيم"، نفسه للسلطات، والذي التحق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل عام 2014.

وبحسب البيان، كان بحوزة الإرهابي رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، وجهاز اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه العملية تأتي لتؤكد على فعالية المقاربة، التي يعتمدها الجيش من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل أرجاء البلاد.