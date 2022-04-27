الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: قرارات الرئيس السيسى تدعم الاقتصاد القومى

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

ثمّنت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، التي تؤكد حرصه على تنفيذ كافة وعوده تجاه الشعب المصري، وتوجيه الحكومة بالعمل على عدد من الملفات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم جراء التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت «رمزي»، في بيان لها، أن قراره بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ومتابعته شخصيا له يدعم خطة التمكين التي وضعتها الدولة لتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية وانضمامهم لدائرة صناع القرار ومتخذيه.

وأوضحت أن تكليف الرئيس للحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، يساهم في عدم تكبيل الاقتصاد المصري بأعباء تجعله مقيدا في ظل مواجهة ظروف عصيبة عالمية وما زال الاقتصاد المصري يتمتع بصلابة قوية لمواجهتها، فضلا عن توجيهاته للحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

وثمنت قرار الرئيس السيسي بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، مؤكدة أنه يدعم فكرة تعاون كافة أجهزة الدولة وقطاعاته بما يصب في النهاية نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق مفهوم الإضافى المجتمعي نحو تحقيق مستقبل أفضل، لاسيما في ظل حالة الإيمان القوي لدى القيادة السياسية بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، ستأتي بثمار إيجابية لدعم المنتج المحلي وزيادة فرصه تواجده بالأسواق ليس فقط المحلية بل الأفريقية والعالمية.

النائبة أمل رمزى مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية رئيس الجمهورية إفطار الأسرة المصرية الأزمة الاقتصادية العالمية حوار سياسي

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