الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

كمال أبوعيطة: دعوة الأطراف السياسية لحفل إفطار الأسرة المصرية خطوة لحوار مجتمعى شامل

كمال أبو عيطة
كمال أبو عيطة

قال القيادي بحزب الكرامة، كمال أبو عيطة، إن دعوة الأطراف السياسية لحفل إفطار الأسرة المصرية، خطوة لحوار مجتمعي شامل، يضم جميع الأطياف السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، بما يفتح المجال العام لمقدمة لحوار جاد بين القوى السياسية.

وأضاف أبو عيطة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المشاركين من القوى السياسية لديهم رؤية بشأن القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، بما يساهم فى نهضة الوطن.

في سياق متصل، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنها تثمن بكل تقدير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت لجنة العفو الرئاسي في بيانها، أنه كأولى الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبوعيطة).

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لجنة العفو الرئاسى تثمن قرارات السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

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طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى بدأت فى تلقى أسماء الشباب المحبوسين

وأوضحت لجنة العفو الرئاسي، أنها بدأت في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القليلة المقبلة.

كمال أبو عيطة إفطار الأسرة المصرية الأطياف السياسية القوى السياسية لجنة العفو الرئاسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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