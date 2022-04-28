العائدون الحلقة 25| المخابرات تتابع تفاصيل تفجير معهد الأورام فى 2019

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

بدأت الحلقة الـ 25 من مسلسل العائدون بعرض تفاصيل حادث معهد الأورام على ضابط المخابرات نبيل "محمود عبد المغني" الذي وزارة الصحة المصرية وصول عدد ضحايا هذا الحادث إلى 19 حالة وفاة وعشرات المصابين، وكشف له عن طريقة التفجير انها حدثت مصادفة بسبب تصادم السيارة المفخخة بأخرى كانت تحمل أسرة عائدة من حفل زفاف، وانفجرت على اثر هذا التصادم، ولم يكن معهد الأورام هو المقصود، لذا بدأت المخابرات في البحث عن الجهة المعنية بالتفجير لحمايتها ودرء أي محاولة أخرى.

وانتهت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc ، بتذكرة المشاهدين بالحادث المأساوي فى 2019، حينما فجر إرهابي قنبلة أمام معهد الأورام أودت بحياة الكثيرين، الأمر الذى سبّب حالة كبيرة من الصدمة لدى كل متابعي هذا الحدث الجلل، الذى لا يزال يتذكره الجميع بمأساوية.

كما تناولت الحلقة الماضية بعضا من الأحداث الهامة منها:

- وجاء في الحلقة 24 وصول محمود عبد المغنى "نبيل" إلى معلومة خطيرة تفيد بأن دولة أوروبية باتت على وشك إرسال جنود نظاميين قوامهم 25 ألف إلى ليبيا، الأمر الذى يهدد أمن مصر القومى؛ لأن ذلك يمس بحدودها.

كما شهدت الحلقة تطورات فى علاقة "عمر – أمير كرارة" و"نادين – أمينة خليل"، حيث بات يظهر عليهما ملامح الإعجاب أكثر، وباتت خطوة إخباره لها بإعجابه ورغبته فى الزواج منها وشيكة مثلما ظهر فى حواره مع زميله "نبيل".مسلسل "العائدون".

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية