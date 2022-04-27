برلمانى: قرارات الرئيس السيسى تصب فى صالح الوطن والمواطن

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها القرارات، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: إنها تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني والتغلب تمامًا على مشاكله.

وأشاد كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتكليف الرئيس السيسي للوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والتوجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين قائلا إن القرارات تصب في صالح الوطن والمواطن.

وشدد كعربان على تقديره التام، لكافة قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تصب في صالح الدولة المصرية بشكل عام، والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفعه للتغلب على مشاكل الأزمة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.