الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قرارات الرئيس السيسى تصب فى صالح الوطن والمواطن

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها القرارات، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: إنها تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني والتغلب تمامًا على مشاكله.

وأشاد كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتكليف الرئيس السيسي للوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والتوجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين قائلا إن القرارات تصب في صالح الوطن والمواطن.

وشدد كعربان على تقديره التام، لكافة قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تصب في صالح الدولة المصرية بشكل عام، والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفعه للتغلب على مشاكل الأزمة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.

النائب عاطف عثمان كعربان مجلس النواب الرئيس السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية الرئيس الأزمة الاقتصادية العالمية الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. «حياة كريمة» تستكمل مبادرة وصل الخير حتى نهاية 2022

الرئيس السيسى يعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى

الوطن يتسع للجميع: 13 تصريحًا مهمًا للرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية