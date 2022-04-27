الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الشرقاوى» يثمن قرارات الرئيس السيسى: تعطينا أمل فى تخطى الاأزمة

يسري الشرقاوي
يسري الشرقاوي

ثمن الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة "EABA"، ما جاء في قرارات الرئيس  السيسي، في إفطار الأسرة المصرية الذي جمع كافة طوائف المجتمع المصري والذي كان ينتظره ملايين المصري.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، شكره العظيم للقيادة السياسية وأن الأمر بات  لدي الحكومة في التنفيذ. 

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه مثل كل مواطن مصري فخور ببلده إفطار الأسرة المصرية، متابعاً: "أننا نثمن قرارات رأس الدولة، وبأذن الله ستتخطى مصر تحت رعاية الرئيس السيسي كافة الأزمات ولنا خبرة في ذلك ينظر لها العالم، ونثق في متابعته 
واهتمامه فيما جاء من قرارات وتوصيات في حفل الإفطار، الأمر الذي يعكس مدى استماع ومتابعته لمنظمات الأعمال والمجتمع المدني ومدى التحركات الدقيقة بكل أجهزة الدولة  لكل الفعاليات والأنشطة وما يُكتب ويُعرض  عبر قنوات الإعلام المصري التي تسعى لنقل الحقيقة".

وأضاف الدكتور يسري الشرقاوي، أن هناك أكثر من دعوة صادقة وإيجابية تحمل فتح صفحة جديدة لمشاركة القطاع الخاص في استثمارات الدولة وطرح العديد من الشركات في البورصة، كما أن دعم القطاع الخاص وتحديدا الصناعة والزراعة ستلقي أولوية خاصة من الرئيس السيسي، وهذا أمر غير مسبوق؛ لذا نكرر شكراً لقائد المركبة وكلنا ثقة بأن القطاع  الخاص المصري ومجتمع الأعمال   والمجتمع المدني سيكون خير ساعد للحكومة في التنفيذ.

وأفاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: "أننا نوجه بهذا نداء إلى مجتمع الزراعة في القطاع الخاص الذي يجب أن يكون شريكا فاعلا في مبادرة الرئيس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وخطوة بخطوة سنعبر الصعاب وسنتجاوز الأزمات ونعبر التحديات الاقتصادية".

المجتمع المدنى جمعية رجال الأعمال المصريين الرئيس السيس قرارات الرئيس السيسي مشاركة القطاع الخاص مجتمع المدني الدكتور يسري الشرقاوي الفاعليات والانشطة

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وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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