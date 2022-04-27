الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النائب خالد عيش: عمال مصر يثمنون توجيهات الرئيس بتوسيع القاعدة الصناعية

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

أكد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب،على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، تؤكد تطبيق الاسراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأضاف أن باقي التكليفات التي كان من ضمنها دعوة الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تؤكد أيضًا ثقافة الدولة المصرية بقيادة الرئيس بشأن المشاركة المجتمعية في كافة القرارات.

وقال "عيش"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الملايين من عمال مصر يثمنون توجيهات الرئيس بتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال القادمة، كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثل خارطة طريق مستقبلية ،مشيدًا بتوجهات الدولة المصرية نحو حماية الصناعة وتوفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري، وفتح حوار وطني مع الجميع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي دعم حقوق الانسان مؤتمر صحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

رسائل روسية.. لقاءات بوتين مع قادة الغرب على الطاولة المثيرة للجدل

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى بورسعيد

ترانسدنيستريا.. بؤرة ساخنة تثير مخاوف سيطرة روسيا على مولدوفا بعد أوكرانيا

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية