ضم طارق العوضى وكمال أبوعيطة للجنة العفو الرئاسى

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

وفي سياق متصل، أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم إعادة تشكيل لجنة العفو لتشمل كلا من (محمد عبد العزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبوعيطة).

وقال الخولي إن لجنة العفو بدأت منذ هذه اللحظة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة المقبلة.