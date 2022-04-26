الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 25| «رغم أنف الإخوان».. إقبال جماهيري على طباعة وتوقيع استمارات «تمرد»

تمرد
تمرد

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “الاختيار 3”، حالة التفاعل الشعبي مع حملة سحب الثقة من الرئيس الإخواني محمد مرسي، حيث بدأ المواطنين طباعة استمارات “تمرد” على نفقتهم الخاصة وتوزيعها على المواطنين.

وروت إحدى أعضاء حركة “تمرد” قصة بائعة الليمون التي تحملت طباعة الاستمارات وتوزيعها على المواطنين خلال عملها في السوق.

الاختيار 3 

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل “الاختيار 3” اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
خالد الصاوي: خيرت الشاطر
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني
 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد الإعادة على قناة ON E
يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الحلقة 25 الاختيار 3 تمرد الإخوان استمارات تمرد الجماعة حركة تمرد ثورة 30 يونيو 2013 قنوات on

رئيس التحرير

وائل لطفي

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