الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يشيد بقرارات الرئيس خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية

تيسير مطر الأمين
تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية

أشاد تحالف الأحزاب السياسية، والذى يضم أربعين حزبا سياسيا بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تتمثل فى حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكد تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب رئيس حزب إرادة جيل، فى بيان، أن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح، ومشاركة القطاع الخاص فى أصول الدولة وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة، بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين تمثل حلولًا جذرية لمواجهة الآثار الناجمة عن التداعيات العالمية مع الإعلان عن مؤتمر صحفى عالمى، لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية.

وأشار «مطر»، إلى أن قرار الرئيس بسداد مديونية الغارمين والغارمات لا ينبع إلا من قائد وأب للأسرة المصرية، مشيدًا بقرار الرئيس بإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى كأحد مخرجات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، معتبرا أن مثل هذه القرارات تخرج من قيادة حريصة على مشاركة الجميع واستمرارا لسياسة المصارحة، التى تعودنا عليها من الرئيس السيسى طوال السنوات الماضية.

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نقيب المعلمين فى حفل إفطار الأسرة المصرية: إنجازات الرئيس تدعو للفخر

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الوطن يتسع للجميع: 13 تصريحًا مهمًا للرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

أبرز 13 تصريحًا للرئيس

وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وينشر «الدستور» أبرز 13 تصريحًا للرئيس خلال الحفل السنوي.

• تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

• عبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

• كلّف الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

• إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

• إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

• المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وسأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

• استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

• المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة، ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

• ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

• المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

• دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة».

• على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

• عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.

تحالف الأحزاب السياسية حزب إرادة جيل تكليف الحكومة مشاركة القطاع الخاص مديونية الغارمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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