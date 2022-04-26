الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقيب المعلمين فى حفل إفطار الأسرة المصرية: إنجازات الرئيس تدعو للفخر

خلف الزناتي - نقيب
خلف الزناتي - نقيب المعلمين

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعو إلى الفخر في المجالات كافة.

أضاف الزناتي، عقب مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس السيسي، أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وأن يدرك الجميع حجم التحديات التي تواجه الدولة، وذكاء القيادة السياسية كان كبيرًا في التعامل مع تلك التحديات والتغلب عليها واستكمال خطوات البناء.

وتابع أننا نفخر بصدق الرئيس ومصارحته للرأى العام فى كل القضايا، وقال لنا نصًا خلال حفل الإفطار: "عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

أضاف نقيب المعلمين أن السيسي خلال كلمته للمدعوين فى إفطار الأسرة المصرية الثلاثاء، أكد ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة: "على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وأن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، والوزراء، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يومًا إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg.

حددت الوحدة عدة شروط في المتقدمين منها أن تكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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