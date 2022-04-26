الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات على مدار اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد أرسانيوس مملوك سوسيتيوس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس وقد شكا والد هذا القديس إلى دقلديانوس الغلام أرسانيوس، وقال إنه يعبد المسيح وينكر عبادة الأصنام، فأحضره الملك وسأله عن معتقده فاعترف بألوهية السيد المسيح ووبخ الملك أيضا على تركه عبادة الإله الحقيقي وتمسكه بعبادة الأوثان.

فاستشاط الملك غضبا وأمر بضرب عنقه أمام سيده، ونال إكليل الشهادة.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم أيضًا، بذكرى استشهاد اوسابيوس وأبامون الشماس.