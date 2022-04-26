الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صدمته سيارة.. استشهاد ضابط مرور خلال أداء عمله بالإسكندرية

الامن
الامن

استشهد المقدم محمد عبدالمنعم، ضابط بالإدارة العامة بوحدة مرور مرغم غرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة نقل "جامبو" أثناء أداء عمله بأحد الأكمنة بالتي أعدها بالكيلو 143 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، وتم نقله إلى المستشفى وألقي القبض على السائق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بوقوع حادث بمنطقة مرغم وإصابة ضباط مرور.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المقدم محمد عبدالمنعم جبريل، قبل موعد الإفطار بكمين بالكيلو 143 بطريق الإسكندرية الصحراوي، صدمته سيارة نقل "جامبو" رقم "ص ق 5464".

وأسفر الحادث، عن إصابة الضابط وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم القبض على سائق السيارة النقل المدعو "إسلام.أ.ص.أ" 29 عامًا، مقيم البراجيل بمركز أوسيم بالجيزة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

استشهاد كمين النقل محمد الإسكندرية وادى النطرون الإدارة العامة للمرور

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وائل لطفي

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