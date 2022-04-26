الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم قاسم يكشف عن الوجه الحقيقى للجميع فى «يوتيرن»

كريم قاسم
كريم قاسم

دخل خالد (كريم قاسم) في مواجه حادة بين زوجته وابنة خالته في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل يوتيرن، وكشفت الحلقة عن مقابلة خالد مع زوجته هدى (عبير صبري) في أمسية رومانسية، لكنه يفاجأ بوجود يارا (ريهام حجاج) لتبدأ مواجهة بينهم في وجود شوقي (محمود حافظ) وزوجته، وأظهر خالد حقده تجاه يارا وهدى بسبب ولادتهم أغنياء عكسه، ورفض خالد أن يُتهم بالسرقة والمال الذي أخذه منهما يعتبره حقه ورفض إرجاعه.

وكُشف الوجه الحقيقي لخالد أمام جميع أفراد عائلته، بعد أن صورت يارا حديثه معهم بكاميرات المراقبة وأرسلت الفيديو للعائلة، ورحل خالد بعد المواجهة في حيرة ويفكر في خطوته القادمة، فهل سيعيد خالد المال أم سيفكر في الهرب بالمال؟

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15 وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

مؤخرًا، شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

 

القاهرة السينمائي الدولي منصة شاهد نانسي صلاح توفيق عبد الحميد مسلسل يوتيرن الفنان القدير

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