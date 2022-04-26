الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يطلق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية

حفل إفطار الأسرة
حفل إفطار الأسرة المصرية

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

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وائل لطفي

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