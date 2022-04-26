الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم فى دعوى «الخطيب» ضد مرتضى منصور.. غدًا

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل المحكمة الاقتصادية، غدًا، الحكم في دعوى ضد المستشار مرتضى منصور، والمقامة من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور، التي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة قد قضت ببراءة مرتضي منصور في دعوى مماثلة منذ أيام.

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21 عن أن المستشار مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادي الأهلي ومجلس إدارته.

المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور محمود الخطيب

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دعوة لحوار حضارى

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