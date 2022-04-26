الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الحلقة 25»|الكبير أوي ينقذ أهالي المزاريطة من نصب مدكور

الكبير أوي ج 6
الكبير أوي ج 6

تواصل حلقات مسلسل (الكبير أوي ج 6) جذب المشاهدين كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وانتهت الحلقة 25 من الكبير أوي 6 باستنجاد أهالي المزاريطة بعد أن نهب مدكور أموالهم وهرب من المزاريطة، لكن اتضح لهم أن الكبير قد تحفظ عليه وفهم مخططه مسبقًا، وأخذ منه كل أموال الأهالي، وتعمد الكبير إخافة الفلاحين كي يعرفوا قيمة المال وأن الكسب السريع غالبًا يكون نصب.

في (الحلقة 25) بدأ مدكور أبو نعناع "حمدي الميرغني" في استقطاب أهالي القرية لسلب أموالهم وخداعهم بحجة استثمارها، و عمل فزاع "هشام إسماعيل" كمُدير أعماله وساعده في الدعاية وكانت الفكرة التي روجها ان يعطي  أهالي المزاريطة وحدات سكنية في ابراج  يشيدها في المزاريطة واستدراج الأهالي، لثقتهم فيه وكان من طباظا"عبد الرحمن حسن " من بين المستثمرين واعطى مدكور 100 ألف جنيه واشترط ألا يأخذ  وحدة عقارية على عكس باقي سكان المزاريطة واستثمار العائد.

وانضم  العترة ابن الكبير الذي يلعب دوره الفنان "مصطفى غريب" ليستثمر معهم بسندوتشاته، مقابل أن يسمح له مدكور أن يعمل معه بدلًا من الفقر الذي اصاب عائلة الكبير اوي بعد انصراف الفلاحين عن العمل في حقوله وفي اليوم ذهب أهالي المزاريطة، لأخذ الأرباح من مدكور كما وعدهم ليجدوه قد هرب.

ويحل الفنان حمدي الميرغني ضيفًا على الكبير أوي في الحلقة 25.

◘ مواعيد عرض (الكبير أوى ج6) - الحلقة 25

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

"الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب  حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

الحلقة 25 مسلسل الكبير أوي الكبير أوي المزاريطة مدكور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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