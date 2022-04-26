الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: اجتماع شهرى لمجموعة اتصال الدولية لدعم الجيش الأوكرانى

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة اتصال الدولية لدعم الجيش الأوكراني سوف تجتمع شهريا في المستقبل.

وأضاف أوستن: أن "مجموعة الاتصال سوف تكون بمثابة آلية لأمم النوايا الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدات والتركيز على كسب القتال الدائر اليوم، والصراعات التي تندلع في المستقبل".

وتابع أوستن أن الهدف هو توفير دعم عسكري طويل الأجل لأوكرانيا فيما بعد الأزمة الحالية.

وأدلى أوستن بهذا التصريح بعد اجتماع مع نظرائه وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من نحو40 دولة، بما في ذلك حلفاء وشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غربي ألمانيا. 

وانضم الكثير من المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسب الوكالة الألمانية.

بالتزامن، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر "أى جدّية" بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسيًا، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.

وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ: "لم نرَ أى إشارة حتى اللحظة إلى أنّ الرئيس بوتين جدّي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى".

وأضاف بلينكن إنّ "هدفنا هو ضمان أن يكون لدى أوكرانيا قدرة على صدّ العدوان الروسي وطبعًا تعزيز يدهم على طاولة مفاوضات محتملة".

وتابع: "من الواضح جدًا بكلام الرئيس بوتين بحدّ ذاته، أنّ قراره بغزو أوكرانيا) لم يكن يخصّ أبدًا احتمال كون أوكرانيا جزءًا من حلف شمال الأطلسي، إنما اعتقاده بأنّ أوكرانيا لا تستحق أن تكون دولة سيادية ومستقلّة".

 

كان بلينكن قام بزيارة مفاجئة مع وزير الدفاع لويد أوستن إلى كييف، الأحد، حيث التقيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشاد بلينكن بما رآه خلال الزيارة، قائلًا إن الولايات المتحدة تُسرّع تسليم الأسلحة بحيث أصبحت تستغرق عملية التسليم 72 ساعة فقط بعد إرسال أوكرانيا طلبها. 

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجموعة اتصال دولية دعم الجيش الاوكراني الغزو الروسي لأوكرانيا حلف شمال الأطلسي

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