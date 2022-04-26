الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد انتهاء شهر رمضان.. نصائح للتخلص من النوم المضطرب

النوم
النوم

يعاني الكثيرين بعد انتهاء شهر رمضان المبارك من عدم القدرة على الاستيقاظ في المواعيد المبكرة التي اعتاد عليها قبل شهر رمضان المبارك، نظرا لاعتياد الكثيرين مواصلة الفطار بالسحور، مما يعيق القدرة على الاستيقاظ مبكرا مرة أخرى.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من النوم المضطرب، وذلك بحسب ما ورد في موقع "success ":

العودة بشكل تدريجي:

لا يمكن أن يعود الإنسان إلى حالة النوم بشكل طبيعي دفعة واحدة وإنما يجب التمهيد لهذه الخطوة لكي لا يصاب الإنسان بالأرق خلال هذا اليوم، وتعتبر إجازة العيد فرصة ذهبية لاستعادة ضبط مواعيد النوم مرة أخرى وذلك من خلال النوم ساعة مبكرا عن اليوم الذي يسبقه ففي هذه الحالة تعود إلى نومك الطبيعي دون وجود مشكلة كبيرة في الاستيقاظ مبكرا دفعة واحدة.

الإبتعاد عن الهاتف قبل النوم:

قبل النوم بساعة على الأقل من المهم أن تترك الموبايل بعيدا، ولا بأس إن كان خارج الغرفة التي تنام فيها، لأن وجود الهاتف إلى جوارك من شأنه أن يدفعك إلى التحدث فيه أو التصفح مما يعيق تجربة النوم المبكر بالنسبة لك، لذلك احرص أن تبتعد عم الهاتف قدر المستطاع، أو على الأقل اعمل على غلق وسائل التواصل لكي لا تستمع إلى شيء يجعلك تترك النوم وتذهب إليه مرة أخرى.

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فكر في يومك:

قبل الموعد الذي قررته النوم أذهب إلى المكان الذي تريد النوم فيه، وأبدأ في التفكير بالأشياء التي حدثت على مدار اليوم، استمع إلى صوت عقلك، راجع نفسك، فكل هذه التفاصيل من شأنها أن تدفع بك إلى النوم العميق وتخلصك من الأفكار التي تدفع بك إلى النوم المضطرب في النهاية.

لا تحسب عدد الساعات:

من الأشياء التي تدفعك إلى التوتر والقلق وبالتالي عدم القدرة على النوم، هي حساب عدد الساعات التي ينبغي أن ينتهي عندها وقت النوم والاستيقاظ من أجل مباشرة أعمالك، ولكن يجب أن ينتهي هذا الأمر ولا تفكر فيه لكي لا يصيبك ذلك بالأرق، أجعل هذه الفكرة جانبا وفكر الآن في الكيفية التي تخلد بها إلى النوم بشكل سريع.

شهر رمضان قلق التوتر والقلق عدم القدرة على النوم شهر رمضان المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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